Тренер «Олимпии» пожизненно отстранён от футбола за нападение на судью

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) пожизненно отстранил главного тренера «Олимпии» Александра Кулика от любой деятельности, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте организации.
Решение было принято в связи с инцидентом, произошедшим во время матча Кубка Украины с «Волчанском» (0:1), который состоялся 18 августа. Арбитр Ростислав Дубина, работавший на той встрече, отменил гол «Олимпии» из-за офсайда и удалил Кулика. После финального свистка тренер набросился на судью с кулаками.
КДК УАФ обязал клуб «Олимпия» выплатить штраф в размере 100 тыс. гривен. Отстранение от футбольной деятельности на два года получил игрок «Олимпии» Александр Грабар, на один год отстранён начальник команды Дмитрий Галицкий.
- 6 сентября 2021
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