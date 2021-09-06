Тренер «Олимпии» пожизненно отстранён от футбола за нападение на судью

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) пожизненно отстранил главного тренера «Олимпии» Александра Кулика от любой деятельности, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте организации.



Решение было принято в связи с инцидентом, произошедшим во время матча Кубка Украины с «Волчанском» (0:1), который состоялся 18 августа. Арбитр Ростислав Дубина, работавший на той встрече, отменил гол «Олимпии» из-за офсайда и удалил Кулика. После финального свистка тренер набросился на судью с кулаками.



КДК УАФ обязал клуб «Олимпия» выплатить штраф в размере 100 тыс. гривен. Отстранение от футбольной деятельности на два года получил игрок «Олимпии» Александр Грабар, на один год отстранён начальник команды Дмитрий Галицкий.