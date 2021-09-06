Тренер Мальты назвал главное изменение в игре сборной России под руководством Карпина

Тренер сборной Мальты Дэвис Манджа назвал главное изменение в игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Россия поменяла тренера, играет теперь 4-3-3. Главное изменение с Карпиным – характеристика игры полузащитников. Да, мы помним игру в марте, извлекли из той игры уроки. Сейчас понимаем, что физическая нагрузка у нас сильная, но в прошлом матче поменяли несколько игроков и подойдём к игре более свежими.

Конечно, мы рады возвращению болельщиков на трибуны. Всегда лучше играть с ними, мы ведь играем ради них. Что касается пенальти в матче со Словенией, то считаю, что его не было. Пенальти был назначен несправедливо. А что касается VAR, то не знаю, как это точно работает. Но я убеждён – пенальти был назначен несправедливо», — передаёт слова Манджи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).