Наби Кейта забронировал 13-местный самолёт, чтобы улететь из Гвинеи

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Гвинеи Наби Кейта забронировал 13-местный частный самолёт, чтобы покинуть страну из-за государственного переворота, сообщает журналист Тьерно Амаду Макаджи в «Твиттере».

Кейта собирается вылететь из Гвинеи с некоторыми из своих товарищей по команде. Самолёт ожидает разрешения на посадку в столице Гвинеи, Конакри, чтобы забрать футболистов и вылететь из страны. Пока игроки находятся в отеле.

«Ливерпуль» ранее сделал заявление по поводу ситуации с полузащитником Наби Кейта, который пока не может вернуться из Гвинеи из-за произошедшего государственного переворота. Кейта был вызван в сборную Гвинеи для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели. Матч Гвинея — Марокко, который должен был состояться сегодня, 6 сентября, перенесён.