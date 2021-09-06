Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщикам разрешат выезды на еврокубковые матчи со следующей недели

Болельщикам разрешат выезды на еврокубковые матчи со следующей недели
Комментарии

УЕФА откроет гостевые сектора на еврокубковых матчах со следующей недели. Болельщикам разрешат выезды на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введённых на государственном уровне. Об этом сообщает ведущая европейская фан-группа Football Supporters Europe (FSE).

Соответствующее решение УЕФА принял под давлением болельщиков, которые потребовали сократить ограничения и разрешить им посещение гостевых матчей своих команд в еврокубках.

Согласно сведениям источника, запрет гостевых секторов будет снят уже со следующей недели.

Напомним, Россию в еврокубках представляют три клуба: «Зенит» в Лиге чемпионов, а также «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.

«Зенит» на групповом этапе ЛЧ встретится с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». «Спартак» попал в квартет ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». «Локомотив» на групповом этапе ЛЕ сыграет с «Галатасараем», «Марселем» и «Лацио».

Новость по теме
Стало известно расписание матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021