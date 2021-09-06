Болельщикам разрешат выезды на еврокубковые матчи со следующей недели

УЕФА откроет гостевые сектора на еврокубковых матчах со следующей недели. Болельщикам разрешат выезды на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введённых на государственном уровне. Об этом сообщает ведущая европейская фан-группа Football Supporters Europe (FSE).
Соответствующее решение УЕФА принял под давлением болельщиков, которые потребовали сократить ограничения и разрешить им посещение гостевых матчей своих команд в еврокубках.
Согласно сведениям источника, запрет гостевых секторов будет снят уже со следующей недели.
Напомним, Россию в еврокубках представляют три клуба: «Зенит» в Лиге чемпионов, а также «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.
«Зенит» на групповом этапе ЛЧ встретится с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». «Спартак» попал в квартет ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». «Локомотив» на групповом этапе ЛЕ сыграет с «Галатасараем», «Марселем» и «Лацио».
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