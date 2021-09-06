Смолов ответил на вопрос, готов ли бить пенальти за сборную России

Нападающий сборной России Фёдор Смолов сказал, готов ли бить пенальти в матчах национальной команды.
«Что касается физической формы наших игроков, то часто звучит прошлое время. Мы играем отборочные и результат положительный. Есть объективные и субъективные причины. Играть каждые три дня высоко-интенсивно – нам это пока не хватает. Мы это понимаем, тренеры нам об этом говорят – ситуацию можно исправить. Требования проделывать больше работы, плюс изменилась схема – по моментам я оказался чтобы отдать голевой пас.
Готов ли я бить пенальти, если буду завтра на поле? Я думаю, что для этого надо быть на поле. Пенальтиста назначает тренерский штаб, если я им окажусь – то готов.
Карпин? Требовательный, справедливый, современный», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 6 сентября 2021
-
21:04
-
20:56
-
20:41
-
20:37
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
20:18
-
20:07
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:45
-
19:25
-
19:21
-
19:08
-
18:46
-
18:44
-
18:26
-
18:21
-
18:06
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:03
-
16:59
-
16:51
-
16:46
-
16:35
-
16:33
-
16:17