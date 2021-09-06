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Смолов ответил на вопрос, готов ли бить пенальти за сборную России

Смолов ответил на вопрос, готов ли бить пенальти за сборную России
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Нападающий сборной России Фёдор Смолов сказал, готов ли бить пенальти в матчах национальной команды.

«Что касается физической формы наших игроков, то часто звучит прошлое время. Мы играем отборочные и результат положительный. Есть объективные и субъективные причины. Играть каждые три дня высоко-интенсивно – нам это пока не хватает. Мы это понимаем, тренеры нам об этом говорят – ситуацию можно исправить. Требования проделывать больше работы, плюс изменилась схема – по моментам я оказался чтобы отдать голевой пас.

Готов ли я бить пенальти, если буду завтра на поле? Я думаю, что для этого надо быть на поле. Пенальтиста назначает тренерский штаб, если я им окажусь – то готов.

Карпин? Требовательный, справедливый, современный», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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