Игроки сборной России записали обращение к болельщикам перед матчем с Мальтой

Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам накануне матча со сборной Мальты.
Игроки призвали болельщиков прийти на стадион и поддержать команду. В записи видео приняли участие Дмитрий Баринов, Юрий Дюпин, Гильерме, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Вячеслав Караваев и Максим Мухин.
7 сентября сборная России проведёт очередной матч в квалификации чемпионата мира 2022 года. В 6-м туре группы H россияне сыграют со сборной Мальты. Матч пройдёт на «Открытие Арене» в Москве.
Отборочный турнир чемпионата мира — 2022 по футболу для сборной России пока складывается довольно удачно. Российская команда занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав 10 очков. Столько же очков у сборной Хорватии, но хорваты отстают от россиян по дополнительным показателям. Сборная Мальты набрала четыре очка в пяти матчах и занимает пятое место в группе.
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