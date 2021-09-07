Игнашевич объяснил, почему у сборной России возникают проблемы при игре в высокий прессинг

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич проанализировал игру национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Можно поспорить с теми, кто утверждает, что игра сборной при новом тренере не поменялась, потому что схема всё-таки другая. Уже можно говорить о стабильности — два матча команда провела в одной схеме на протяжении 90 минут в каждом. Ни разу не отошли от нее.

У сборной России очень энергозатратный футбол — в клубе гораздо проще эти требования довести до игроков, и футболисты их воспринимают легче. В сборной другая ситуация: все футболисты приезжают в разном состоянии. Отсюда мы видим проблемы, которые возникают у команды при игре в высокий прессинг», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».