Игнашевич объяснил, почему у сборной России возникают проблемы при игре в высокий прессинг
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Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич проанализировал игру национальной команды под руководством Валерия Карпина.
«Можно поспорить с теми, кто утверждает, что игра сборной при новом тренере не поменялась, потому что схема всё-таки другая. Уже можно говорить о стабильности — два матча команда провела в одной схеме на протяжении 90 минут в каждом. Ни разу не отошли от нее.
У сборной России очень энергозатратный футбол — в клубе гораздо проще эти требования довести до игроков, и футболисты их воспринимают легче. В сборной другая ситуация: все футболисты приезжают в разном состоянии. Отсюда мы видим проблемы, которые возникают у команды при игре в высокий прессинг», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».
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