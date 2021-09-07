Пике: с Гвардиолой в «Барсе» мы достигли критической точки. Он хотел абсолютного контроля

34-летний испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями от работы с Хосепом Гвардиолой, который возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 год, а ныне является наставником английского «Манчестер Сити».

«Мы достигли критической точки напряжения с Гвардиолой и с раздевалкой в целом. Тема Моуринью была уже очень утомительна и серьёзно изматывала всех. Хосеп хотел абсолютного контроля над всем, что происходит.

Я начал встречаться с Шакирой, и отношения с ним изменились – они стали идеальными. Но тогда на меня оказывалось большое давление, и, любой момент мог добить меня и тогда бы я задумался об уходе из «Барселоны» по окончании сезона-2011/2012», — цитирует Пике Marca.

В текущем сезоне Пике принял участие в двух матчах за «Барселону» в Примере, проведя на поле в общей сложности 121 минуту и отметившись одним забитым мячом.