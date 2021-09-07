Донни ван де Бек: Сульшер сказал мне, что он хочет, чтобы я остался в «Манчестер Юнайтед»

24-летний нидерландский хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек рассказал, почему не покинул «манкунианцев» в летнее трансферное окно, несмотря на многочисленные слухи и малое игровое время.
«Сульшер сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался здесь». Мне нужно ему доверять. Если я ему не понадоблюсь, думаю, он меня отпустит. Я думаю, что у него есть планы на меня, мне просто нужно много работать, и я надеюсь, что однажды смогу показать людям, на что я способен», — приводит слова ван де Бека журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» из интервью футболиста для YouTube-канала FIVE.
Напомним, ван де Бек стал игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года, перейдя из нидерландского «Аякса» за € 39 млн. В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 36 встречах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
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