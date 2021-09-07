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Итальянская «Салернитана» не будет подписывать Давида Луиса

Итальянская «Салернитана» не будет подписывать Давида Луиса
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Спортивный директор «Салернитаны» Анджело Фабиани прокомментировал новости о возможном подписании бывшего защитника «Арсенала» Давида Луиса.

«С Рибери наше трансферное окно закончилось. Мы сделали достаточно. Рибери — наш последний контракт, мы уже подписали несколько отличных игроков», — цитирует Фабиани Football Italia.

В настоящее время 34-летний бразилец находится в статусе свободного агента после ухода из лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне чемпионата Англии защитник провёл за «канониров» 30 матчей и забил два гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт футболисту.

Кроме «Арсенала», Луис выступал за «Челси», «ПСЖ», «Бенфику» и бразильскую «Виторию». В июле сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого клуба «Адана Демирспор», а в июне, кроме «Бенфики», Луисом интересовались «Марсель», «Интер» (Майами) и «Фламенго».

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