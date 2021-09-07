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Россия — Мальта: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на РЕН ТВ, прямой эфир отбора ЧМ-2022

Россия — Мальта: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022, смотреть онлайн на РЕН ТВ
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Сегодня, 7 сентября, состоится матч 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве (Россия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Мальта. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на РЕН ТВ и на официальном сайте телеканала.

Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступит Ясар Угурлу. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.

Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте.

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