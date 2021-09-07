«Томь» из-за долгов не сможет заявить новых игроков

Футбольный клуб «Томь» не сможет заявить новых футболистов до конца трансферного окна из-за запрета, наложенного Российским футбольным союзом.

Команда планировала усилиться тремя игроками, однако не успеет до конца трасферного окна закрыть долг перед РФС, который составляет около восьми миллионов.

Напомним, в России трансферное окно закрывается сегодня в полночь.

Если «Томь» закроет долг в течение месяца, то у команды будет возможность подписать свободных агентов из числа тех, кто покинул свои прежние клубы в ходе летнего трансферного периода. В ближайшее время в клубе ожидается поступление денежных средств.

После 9 туров Футбольной национальной лиги команда из Томска идёт на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 очков.