«Томь» из-за долгов не сможет заявить новых игроков
Поделиться
Футбольный клуб «Томь» не сможет заявить новых футболистов до конца трансферного окна из-за запрета, наложенного Российским футбольным союзом.
Команда планировала усилиться тремя игроками, однако не успеет до конца трасферного окна закрыть долг перед РФС, который составляет около восьми миллионов.
Напомним, в России трансферное окно закрывается сегодня в полночь.
Если «Томь» закроет долг в течение месяца, то у команды будет возможность подписать свободных агентов из числа тех, кто покинул свои прежние клубы в ходе летнего трансферного периода. В ближайшее время в клубе ожидается поступление денежных средств.
После 9 туров Футбольной национальной лиги команда из Томска идёт на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 очков.
Комментарии
- 7 сентября 2021
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:04
-
10:59
-
10:58
-
10:53
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:09
-
09:55
-
09:44
-
09:36
-
08:51
-
08:30
-
08:04
-
08:01
-
07:32
-
07:03
-
06:44
-
06:24
-
06:03
-
05:16
-
04:49
-
04:31
-
04:10
-
03:46
-
03:30
-
03:12
-
02:50
-
02:25
Партнерский контент