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Руслан Камболов стал игроком тульского «Арсенала»

Руслан Камболов стал игроком тульского «Арсенала»
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Полузащитник Руслан Камболов перешёл в тульский «Арсенал».

«31-летний полузащитник начинал карьеру в школе владикавказской «Алании». В 2004 году Камболов обратил на себя внимание селекционеров столичного «Локомотива», с которым и подписал первый профессиональный контракт. В послужном списке полузащитника также «Нижний Новгород», «Волгарь», «Нефтехимик», «Рубин» и «Краснодар».

Руслан имеет опыт выступлений за сборную России (6 матчей).

Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-жёлтой команде!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Последним местом в карьере полузащитника был «Краснодар». В сезоне-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге Камболов провёл 10 матчей и отдал результативную передачу.

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