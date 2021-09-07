Руслан Камболов стал игроком тульского «Арсенала»
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Полузащитник Руслан Камболов перешёл в тульский «Арсенал».
«31-летний полузащитник начинал карьеру в школе владикавказской «Алании». В 2004 году Камболов обратил на себя внимание селекционеров столичного «Локомотива», с которым и подписал первый профессиональный контракт. В послужном списке полузащитника также «Нижний Новгород», «Волгарь», «Нефтехимик», «Рубин» и «Краснодар».
Руслан имеет опыт выступлений за сборную России (6 матчей).
Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-жёлтой команде!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Последним местом в карьере полузащитника был «Краснодар». В сезоне-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге Камболов провёл 10 матчей и отдал результативную передачу.
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