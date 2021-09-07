Актёр Сергей Бурунов посетит матч Россия — Мальта

Российский актёр Сергей Бурунов, сыгравший главную роль в сериале «Полицейский с Рублёвки», посетит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта.
«В преддверии игры Россия — Мальта болельщиков традиционно ждёт насыщенная развлекательная программа.
На территории у стадиона будет установлена футбольная коробка, на которой любой желающий сможет сыграть в футбол с легендарными экс-футболистами сборной: Александром Филимоновым, Русланом Пименовым, Дмитрием Сенниковым, Романом Павлюченко и Александром Ширко. Также у стадиона гостей будут встречать мальтийские рыцари.
В интерактивной студии известный футбольный комментатор Виктор Гусев пообщается с легендами сборной России и звёздными болельщиками национальной команды — игру планируют посетить актёр Сергей Бурунов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, певец T-Killah и многие другие», — сообщает официальный сайт РФС.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится сегодня, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
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