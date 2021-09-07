Лукас Моура рассказал, в какой клуб он хочет перейти из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура сообщил, что планирует вернуться в бразильский «Сан-Паулу».
«Я планирую вернуться в Бразилию, в «Сан-Паулу». Никогда не скрывал своей любви к этому клубу. Когда я ушёл из «Сан-Паулу», то сказал, что хочу провести 10 лет в Европе. Что бы ни случилось, моей целью и планом было провести тут 10 лет. Затем я хочу вернуться в «Сан-Паулу».
Вновь хочу почувствовать, каково это — играть на стадионе «Морумби» в форме моего любимого клуба. Но моя работа здесь не закончена. Я ещё отлично себя чувствую», — приводит слова Моуры ESPN.
С 2013 по 2018 год Лукас выступал за «ПСЖ», а затем в перешёл в «Тоттенхэм».
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Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»
- 7 сентября 2021
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