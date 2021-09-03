Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон — об уходе из «Барселоны»: я не понимал, что происходит

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Эмерсон, перешедший из «Барселоны», признался, что изначально не хотел менять клуб.
«Я думал, что клуб хочет меня оставить. В воскресенье я вышел в стартовом составе, утром проснулся и в расслабленном состоянии отправился на тренировку. Затем я заметил, что что-то происходит, узнал о переговорах „Тоттенхэма“ с „Барселоной“. Я не понимал, что происходит. Я ничего не знал. Днём мне позвонили из клуба и сказали, что хотят меня продать.
Я встретился с руководством. Они сказали, что ситуация в клубе не очень хорошая, и я перешёл в сложное время, поэтому им лучше меня продать. Я повторил, что хотел бы остаться, потому что мечтал играть за «Барселону». Но потом понял, что мои слова не имеют значения — они всё равно меня продадут. Мне обидно, что так всё сложилось. Клуб мог поступить иначе», — цитирует Эмерсона Marca.
Сумма трансфера составила € 25 млн. Бразилец подписал со «шпорами» контракт до 2026 года.
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Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»
- 3 сентября 2021
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