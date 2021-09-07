Кавазашвили: России надо забить 4 гола Мальте. 1-е место в группе — честь и хвала Карпину

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта.

«Мальта сильно уступает нашей сборной. Если мы сильнее их, то должны выигрывать, но делать это с крупным счётом. А как мы это сделаем — это уже мастерство Карпина. Валерий Георгиевич уже исправил ошибку Черчесова, вернув Гильерме. Головная боль тренера будет заключаться только в том, как усилить атакующую мощь, какие сочетания выпускать.

Забитые голы могут сыграть важную роль на последних этапах. Сегодня нашим обязательно надо забивать четыре гола. Получится это только в том случае, если будет атакующий футбол. Сейчас в сборной много проблем, пройдёт определённое время, пока Карпин исправит их. Но важно, чтобы наведение порядка не мешало становлению команды. Если займём первое место в группе — честь и хвала Карпину.

Что касается возможного капитанства Смолова, неважно, капитан или не капитан. Это всё игра. Карпин поступком даёт знать, что для него все игроки равны. Если бы у нас был хотя бы один лидер, то он, бесспорно, был капитаном. Когда футболисты выходят на поле, у нас нет ни одного игрока, который мог бы повести за собой команду, зажечь игроков. Это прискорбно, потому что у нас всегда были лидеры», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится сегодня, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).