Собака забила гол в любительском чемпионате в Чили

Во время матча любительских команд в Чили произошёл необычный случай. Во время исполнения штрафного удара мяч попал в пробегающую мимо собаку, которая головой переправила его в сетку.

Болельщики на стадионе бурно отреагировали на странный гол, сопроводив столь редкое событие аплодисментами и смехом.

Несколько недель назад в Шотландии произошёл подобный курьёзный случай, однако в том эпизоде собака, наоборот, предотвратила взятие ворот, выбив мяч с ленточки.