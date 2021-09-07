«Наполи» выиграл апелляцию по дисквалификации Осимхена. Форвард сможет сыграть с «Юве»

«Наполи» выиграл апелляцию по вопросу уменьшения дисквалификации нападающего Виктора Осимхена, сообщает Football Italia. Форвард сможет сыграть с «Ювентусом» в 3-м туре Серии А.

Осимхен был удалён с поля в 1-м туре итальянского чемпионата за удар игрока «Венеции» Даана Хейманса. Изначально нигерийцу была назначена дисквалификация на два матча, что исключило бы его участие в матче с «Ювентусом». «Наполи» подал апелляцию на решение лиги и смог уменьшить срок бана Осимхена на одну встречу, доказав, что Виктор умышленно не бил соперника. Осимхен уже пропустил матч 2-го тура с «Дженоа» (2:1).

После двух туров в активе у «Наполи» 6 очков, у «Ювентуса» — 1 очко. Очная встреча команд состоится 11 сентября.