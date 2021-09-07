Хорватия — Словения: Ловрен, Бийол и Мевля выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Словении на матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Хорватия: Ивушич, Вида, Юранович, Ловрен, Баришич, Перишич, Ковачич, Крамарич, Брозович, Ливая, Пашалич.
Запасные: Ливакович, Слуга, Уремович, Чалета-Цар, Иванушец, Влашич, Моро, Шкорич, Майер, Оршич, Чолак, Соса.
Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Балковец, Бийол, Иличич, Ловрич, Шешко, Куртич, Гнезда-Черин, Станкович.
Запасные: Белец, Векич, Скубиц, Блажич, Рогель, Шпорар, Штулац, Чрнигой, Бохар, Юрчевич, Захович, Млакар.
Сборная Хорватии в пяти матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года набрала 10 очков и занимает второе место в группе H, уступая российской команде по дополнительным показателям. Сборная Словении (7) находится на третьем месте. В 1-м туре Словения переиграла Хорватию со счётом 1:0.
- 7 сентября 2021
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