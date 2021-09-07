Рюдигер требует у «Челси» увеличения зарплаты. Летом игрок может стать свободным агентом

Лондонский «Челси» и немецкий защитник Антонио Рюдигер ведут переговоры о продлении действующего соглашения, сообщает Eurosport.
Между клубом и игроком существуют разногласия в вопросе заработной платы футболиста. На данный момент Рюдигер зарабатывает в «Челси» чуть больше € 150 тыс. в неделю, но хочет увеличение оклада до € 230 тыс. в неделю.
Синие пока что не согласны удовлетворить подобные запросы немецкого защитника, из-за чего Рюдигер рассматривает другие варианты продолжения карьеры, одним из которых может стать «Пари Сен-Жермен».
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассчитывает на своего соотечественника. Он уже сообщил руководителям клуба о желании сохранить игрока.
Из-за сложностей с продлением контракта Рюдигера «Челси» проявлял интерес к французскому защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.
- 7 сентября 2021
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