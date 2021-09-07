Сборная Россия сыграла на ноль в третьем матче подряд

Сборная Россия не пропустила ни одного мяча в третьем матче подряд. В первых трёх встречах после назначения Валерия Карпина российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Рекорд по длительности сухой серии в сборной России принадлежит Павлу Садырину, под руководством которого Россия провела четыре подряд матча на ноль в квалификации чемпионата мира 1994 года. Это были первые официальные встречи российской команды.

В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.



Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.



Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).