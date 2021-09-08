Захарян: сборная России ожидала такого сопротивления от Мальты

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты (2:0).



«Первый полноценный сбор, всё хорошо, отлично. Ожидали такого сопротивления от Мальты. Хорошая команда», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.



Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).