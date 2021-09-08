Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Захарян: сборная России ожидала такого сопротивления от Мальты

Захарян: сборная России ожидала такого сопротивления от Мальты
Комментарии

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты (2:0).

«Первый полноценный сбор, всё хорошо, отлично. Ожидали такого сопротивления от Мальты. Хорошая команда», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).

Новость по теме
Тренер Мальты: мы могли выиграть в матче со сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021