ЦСКА отправил трёх игроков в «Текстильщик»

Московский ЦСКА отдал трёх игроков в аренду ивановскому «Текстильщику».
«Тигран Аванесян, Вадим Карпов и Лассана Н'Диайе — в «Текстильщике». Желаем армейцам успешного выступления в ФНЛ!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
Ранее генеральный директор «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал информацию о потенциальном переходе форварда ЦСКА Н’Диайе. В 2017 году Лассана выиграл юношеский Кубок африканских наций в составе сборной до 17 лет. ЦСКА подписал малийского футболиста, выступающего за «Гуидарс», в октябре 2018 года. В составе армейцев Н'Диайе до сих пор не провёл ни одного матча.
Клуб из Иванова после девяти туров Национальной футбольной лиги имеет в своём активе шесть очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Текстильщик» сыграет с клубом «Олимп-Долгопрудный». Матчи состоятся 11 сентября.
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