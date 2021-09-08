Карпин назвал слишком нервной победу сборной России в матче с Мальтой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты (2:0).
«Какие претензии шлют по игре? Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть – с тем временем, что есть у ребят – более-менее результат, не самый плохой. Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
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