Карпин – о состоянии Джикии: даже анализы крови показывали усталость

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии защитник Георгия Джикии, который остался в запасе на матч шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Мальты (2:0).

«Состояние Джикии, как и Самошникова, оценивали после игр. Он сыграл две игры по 90 минут, и оно у него было не самым лучшим. Поэтому играл Осипенко. Даже анализы крови показывали усталость. Поблагодарил футболистов, штаб. Было непросто всем, много нового, незнакомого, со всеми надо было познакомиться – игрокам тоже было тяжело, ведь сразу шли официальные матчи без права на ошибку. Попросил их, зная мои требования, готовиться к матчам со Словакией и Словенией, и пожелал удачи в клубах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В сентябре сборная России под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).