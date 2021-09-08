Карпин рассказал, куда планирует поехать после сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, куда планирует отправиться после сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.
«Чувствую ли опустошение? Пока не понимаю чувств, в машине, может, пойму своё состояние. Пока ещё на иголках. Поехать в лес собираюсь. Поеду ли в тайгу? Не знаю, но в России лесов много, найдём.
По поводу Хорватии – зашли в раздевалку, сказали их счёт – всё. Жалко, что не засчитали гол Осипенко, но вообще – некогда жалеть. Моментов у нас было достаточно. Могли и забить, и пропустить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В сентябре сборная России под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
01:49
-
01:31
-
01:23
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:38
-
00:32
-
00:31
-
00:27
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:09
-
00:08
-
00:02
-
00:00
- 7 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:26
-
23:20
-
23:04
-
23:02
-
22:52
-
22:52
-
22:38
Партнерский контент