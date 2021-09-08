Карпин рассказал, куда планирует поехать после сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, куда планирует отправиться после сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

«Чувствую ли опустошение? Пока не понимаю чувств, в машине, может, пойму своё состояние. Пока ещё на иголках. Поехать в лес собираюсь. Поеду ли в тайгу? Не знаю, но в России лесов много, найдём.

По поводу Хорватии – зашли в раздевалку, сказали их счёт – всё. Жалко, что не засчитали гол Осипенко, но вообще – некогда жалеть. Моментов у нас было достаточно. Могли и забить, и пропустить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В сентябре сборная России под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).