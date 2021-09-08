Сборная Дании выиграла все 6 матчей в отборе ЧМ-2022 с общим счётом 22:0

Сборная Дании под руководством 49-летнего специалиста Каспера Юльманна демонстрирует впечатляющую статистику в групповом этапе отбора к ЧМ-2022. Датчанам удалось одержать шесть побед кряду, забив 22 мяча, при этом ни разу не пропустив.

На старте групповой стадии Дания в гостях уверенно обыграла Израиль (2:0), затем не оставила шансов Молдове (8:0) в домашней встрече, после чего крупно была обыграна и Австрия (4:0). В сентябрьских матчах подопечные Юльманна обыграли Шотландию (2:0), Фарерские острова (1:0) и разгромили Израиль (5:0).

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы – 2020 сборная Дании дошла до полуфинала, где уступила Англии (2:1 д.в.).

В оставшихся матчах Дания сыграет на выезде с Молдовой, затем состоятся две подряд домашние встречи – с Австрией и Фарерскими островами, а в заключительном матче они выйдут на поле с Шотландией на выезде.

В турнирной таблице группы F Дания является безоговорочным лидером с 18 очками в 6 турах, за ними располагаются Шотландия (11) и Израиль (10).