«Большая ошибка». Пьянич – об упущенной победе Боснии над Казахстаном

31-летний полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал результат домашней встрече 6-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Казахстана (2:2), в которой гости ушли от поражения на 5-й компенсированной минуте к матчу.
«Это большая ошибка, добавить тут нечего. Мы потеряли дома два очка. У нас было много возможностей, и мы ими не воспользовались. Таков футбол, соперник может наказать за любой шанс.
Конечно, с Казахстаном играть нелегко, но если мы хотим быть в числе первых двух команд в турнирной таблице, мы должны обыгрывать Казахстан дома.
Особенно учитывая результат с Францией, сегодня мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы просто не рисковали. Через месяц нас ждут выездные матчи в Казахстане и Украине, мы обязаны там набирать очки», — цитирует Пьянича scsport.ba.
Отметим, что автором забитого мяча на 90+5 минуте стал полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.
- 8 сентября 2021
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
08:59
-
08:46
-
08:37
-
08:31
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:25
-
07:08
-
06:49
-
06:38
-
06:09
-
05:17
-
04:08
-
03:11
-
02:43
-
02:18
-
02:02
-
01:49
-
01:31
-
01:23
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:38
-
00:32
-
00:31
-
00:27
-
00:25
-
00:20