«Большая ошибка». Пьянич – об упущенной победе Боснии над Казахстаном

31-летний полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал результат домашней встрече 6-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Казахстана (2:2), в которой гости ушли от поражения на 5-й компенсированной минуте к матчу.

«Это большая ошибка, добавить тут нечего. Мы потеряли дома два очка. У нас было много возможностей, и мы ими не воспользовались. Таков футбол, соперник может наказать за любой шанс.

Конечно, с Казахстаном играть нелегко, но если мы хотим быть в числе первых двух команд в турнирной таблице, мы должны обыгрывать Казахстан дома.

Особенно учитывая результат с Францией, сегодня мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы просто не рисковали. Через месяц нас ждут выездные матчи в Казахстане и Украине, мы обязаны там набирать очки», — цитирует Пьянича scsport.ba.

Отметим, что автором забитого мяча на 90+5 минуте стал полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.