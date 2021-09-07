Бактиёр Зайнутдинов высказался о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 с Боснией

23-летний полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов высказался о предстоящей встрече 6-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины.



«Готовимся в штатном режиме. Вчера прилетели, была тяжёлая дорога. Сейчас потренируемся. В принципе, готовы к завтрашнему матчу.



Босния – очень хорошая команда, игроки выступают в очень хороших европейских чемпионатах и не нуждаются в представлении, такие как Пьянич и Джеко, поэтому завтра мы будем играть только на победу, нам необходимо менять менталитет. С нетерпением ждём завтрашней игры.



Перед нами всегда ставятся высокие цели, поэтому, конечно, наша мечта – выйти из группы, порадовать наших болельщиков, ведь такого в истории ещё не было.



В сборной Боснии у меня играет друг – Деннис Хаджикадунич, вместе с ним мы выступали за «Ростов» два года, поэтому я с ним хорошо знаком», — сказал Зайнутдинов на пресс-конференции, видео которой на YouTube опубликовала пресс-служба сборной Казахстана.