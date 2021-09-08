Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса провёл 100-й матч за сборную Нигерии

Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса сыграл в 100-м матче за национальную команду Нигерии. Об этом нападающий рассказал в своём «твиттере», приложив видеозапись с празднованием этого события.

«Я благодарю всемогущего Аллаха, мою семью, товарищей по команде, Федерацию футбола Нигерии, моих болельщиков и фанатов наших великих «суперорлов». Без вас этот подвиг был бы недостижим. Спасибо», — подписал публикацию Ахмед Муса.



Напомним, 7 сентября сборная Нигерии провела отборочный матч к ЧМ-2022 с Кабо-Верде и оказалась сильнее со счётом 2:1. Ахмед Муса вышел на поле в основном составе и был заменён на 73-й минуте.



Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды. В составе «армейцев» форвард трижды чемпион России (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2013, 2014) страны.