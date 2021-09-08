Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса провёл 100-й матч за сборную Нигерии

Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса сыграл в 100-м матче за национальную команду Нигерии. Об этом нападающий рассказал в своём «твиттере», приложив видеозапись с празднованием этого события.
«Я благодарю всемогущего Аллаха, мою семью, товарищей по команде, Федерацию футбола Нигерии, моих болельщиков и фанатов наших великих «суперорлов». Без вас этот подвиг был бы недостижим. Спасибо», — подписал публикацию Ахмед Муса.
Напомним, 7 сентября сборная Нигерии провела отборочный матч к ЧМ-2022 с Кабо-Верде и оказалась сильнее со счётом 2:1. Ахмед Муса вышел на поле в основном составе и был заменён на 73-й минуте.
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды. В составе «армейцев» форвард трижды чемпион России (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2013, 2014) страны.
- 8 сентября 2021
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
08:59
-
08:46
-
08:37
-
08:31
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:25
-
07:08
-
06:49
-
06:38
-
06:09
-
05:17
-
04:08
-
03:11
-
02:43
-
02:18
-
02:02
-
01:49
-
01:31
-
01:23
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:38
-
00:32
-
00:31
-
00:27
-
00:25
-
00:20