Луис Энрике: я бы хотел, чтобы Гвардиола возглавил сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике предположил, что идеальным наставником для национальной команды стал бы Хосеп Гвардиола, работающий с «Манчестер Сити».

«Я бы хотел, чтобы Гвардиола возглавил сборную Испании. Мне бы это понравилось. Это было бы идеально. Мне бы хотелось увидеть игру команды под его руководством. Не думаю, что для сборной Испании можно найти тренера лучше», — приводит слова Энрике Goal.

Сегодня, 8 сентября, сборная Испании сыграет с командой Косово в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Сборная Испании лидирует в группе B, набрав 10 очков в пяти матчах. Второе место в группе занимает сборная Швеции (9), но скандинавы провели на два матча меньше.

«Манчестер Сити» в трёх турах английской Премьер-лиги набрал 6 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»

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