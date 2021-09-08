«Есть проблема, которая беспокоит». Гильерме — о состоянии после матчей сборной России

Голкипер сборной России Маринато Гильерме подвёл итоги сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.



«Мы разбирали Мальту, эта команда любит играть в футбол. Поэтому я старался быть в игре всё время. Несмотря на то, что было всего три момента у соперников, мы всегда должны быть готовы к спасению.



Я пропустил несколько тренировок на старте сборов. Не говорю, что у меня травма, но есть проблема, которая чуть-чуть беспокоит. Сейчас будет немного времени, чтобы восстановиться. Три матча на ноль? Ждать не ждал, что задача стоит всегда выручать команду. Важнее победа, чем матч на ноль. Здесь всё совпало, так что супер.



Семь очков в трёх матчах — очень хороший результат. Это первый сбор с Карпиным, у нас было мало времени на подготовку. Мы старались выполнить все его требования», — сказал Гильерме в интервью пресс-службе сборной России.

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