Рио Фердинанд — о переходе Варана в «Манчестер Юнайтед»: это то, о чём я просил 5 лет

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал решение манкунианцев подписать контракт с французом Рафаэлем Вараном.

«Варан — защитник топ-уровня. В предыдущие годы Варан, ван Дейк и Серхио Рамос были лучшими защитниками. Они обладают стабильностью и способностью побеждать. Варан и Рамос не имеют равных с точки зрения побед, но в плане формы ван Дейк в последние три года был просто невероятен. Что касается перехода Варана в «Манчестер Юнайтед»… Это то, о чём я просил уже 3, 4, 5 лет», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

Варан защищал цвета мадридского «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

Видео гола Мэйсона Гринвуда после паса Рафаэля Варана

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