Рио Фердинанд: Джеймс не соответствовал уровню «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал решение манкунианцев продать нападающего Дэниела Джеймса в «Лидс».
«Лидс» долго следил за ним, они давно хотели купить этого парня. Послушайте, Дэн Джеймс не соответствовал уровню «Манчестер Юнайтед». Однако он точно игрок уровня Премьер-лиги. Учитывая то, как играет «Лидс», Джеймс доставит проблемы некоторым командам. В «Лидсе» он будет получать мяч и быстро уходить в отрыв. Это подходит его игре. Стиль игры «МЮ» ему не подходил, Джеймсу нужно свободное пространство. Переход в «Лидс» — это отличная сделка для обеих сторон», — сказал Фердинанд в своём подкасте.
Джеймс стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. За эту команду форвард провёл 74 матча во всех соревнованиях и забил девять голов.
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Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
- 7 сентября 2021
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