Стало известно количество болельщиков, посетивших матч сборной России с Мальтой

Стало известно количество болельщиков, посетивших матч сборной России с национальной командой Мальты (2:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
«На матче с Мальтой на стадионе присутствовало 10 508 зрителей», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в службе коммуникаций РФС.
В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
- 8 сентября 2021
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