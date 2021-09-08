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Смородская: сборная России заряжена. А третий гол был, неправильно, что его не засчитали

Смородская: сборная России заряжена. А третий гол был, неправильно, что его не засчитали
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта (2:0).

«Что касается критики игры сборной, то люди очень многого хотят. Человек недавно заступил и должен показывать классный футбол с игроками, которые впервые играют вместе. Это невозможные вещи, так быстро не бывает. Главное, что ребята заряжены, хотят победить. И это даже им мешает: много нервов, глупых ошибок. Всё нормально, идёт строительство команды. А гол был, очень неправильно, что его не засчитали. Обидно, конечно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).

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