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Стюарт Пирс: Лингард играет странную роль в «Манчестер Юнайтед»

Стюарт Пирс: Лингард играет странную роль в «Манчестер Юнайтед»
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Тренер «Вест Хэм Юнайтед» Стюарт Пирс прокомментировал ситуацию с 28-летним полузащитником Джесси Лингардом, который провёл вторую половину минувшего сезона в аренде за «молотобойцев», а затем вернулся в «Манчестер Юнайтед».

«Он упустил возможность уйти из «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно. Он сможет вновь оценить ситуацию ближе к январю и решить, стоит ли сменить клуб. Решение принимать ему. Самое важное для Лингарда сейчас — это его игра.

Джесси играет странную роль в «МЮ» и невероятно здорово выступает за сборную Англию. Такое выступление в сборной может помочь ему в клубе. Он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке. В его возрасте нужно играть», — приводит слова Пирса Evening Standard.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

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