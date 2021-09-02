Гари Невилл: я расстроен, что Лингард не ушёл из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал ситуацию с полузащитником Джесси Лингардом, который не покинул команду летом. Вторую половину минувшего сезона Лингард провёл в аренде «Вест Хэм Юнайтед», а затем вернулся в «МЮ».
«Я думал, что ещё несколько человек покинут «Манчестер Юнайтед». Я расстроен, что Джесси Лингард не ушёл. Он проведёт несколько матчей, получит моменты на поле, сделает свой вклад, но в прошлом сезоне в «Вест Хэме» он был на подъёме. Он доказал, что является отличным игроком.
Я расстроен, что он вернулся и будет лишь игроком ротации. Иногда нужно просто покинуть гнездо и улететь. Я думал, так и будет», — приводит слова Невилла Sky Sports.
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Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
- 2 сентября 2021
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