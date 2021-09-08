Мюллер: «Бавария» ослабляет конкурентов? Никто не заставляет их продавать своих игроков
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о трансферной политике мюнхенского клуба.
«Бавария» намерено ослабляет конкурентов, покупая у них лидеров? Ни в коем случае. Никто не заставляет их продавать своих игроков. Взгляните на «ПСЖ» и Мбаппе. Как и любой другой клуб, мы ищем качественных футболистов, которые впишутся в наш бюджет. Это нормально — искать варианты в своей лиге. Всегда существовали трансферы, которые становились предметом горячих обсуждений, и это хорошо», — приводит слова Мюллера Sport Bild.
Напомним, ранее «Бавария» заключила контракты с двумя игроками «РБ Лейпциг» — полузащитником Марселем Забитцером и защитником Деотшанкюлем Юпамекано. «Бавария» является действующим победителем Бундеслиги.
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