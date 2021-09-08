Широков: как игроки сборной собрались играть в ЛЧ и ЛЕ, если здесь готовы на 15 минут?

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о состоянии футболистов российской национальной команды.
«Надо спросить у футболистов сборной, как они готовятся, что через 15 минут не могут играть в высоком темпе. Для меня это очень удивительно в начале сезона. Ничего сверхзатратного не было – обычные европейские матчи, все должны быть к этому готовы. У нас игроки сборной, которым играть в Лиге Европы или Лиги чемпионов – как они там играть собрались, если они здесь готовы на 15 минут не самой интенсивной игры? Ладно Кипр – я тоже был там в ситуации, когда нас там хлопнул АПОЭЛ – дышать там нечем. Но в домашних-то матчах почему так? Тут и клубы плохо готовят, и сами игроки. Не может Карпин за два дня поднять физические кондиции футболистов. Может, в клубах считают, что игроки готовы нормально – но факт налицо.
А так, у нас другая тактика. При Черчесове тоже периодически была нацеленность на агрессивный футбол, но тут она был с первых минут первого матча против главного конкурента. Другое дело – мы не готовы физически, может, в октябре будет лучше. Плюс некоторые игроки выбыли – целостную картину составить сложно. А по результату – всё отлично, идеально было бы девять очков, но и так неплохо. Но мы должны забивать больше команде, которая так хотела забить себе сама», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 сентября 2021
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