Созин: футболисты сборной России – дилетанты, а игра и физическая подготовка – кошмар

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о матче 6-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными России и Мальты (2:0).



«Сборная России закончила очередной цикл матчей отбора на чемпионат мира. Задача у неё одна – команда должна быть в Катаре, это обязательное условие. Поэтому слушать, кто лучше Черчесов или Карпин – смешно. Вопрос в другом: почему игроки не готовы к приезду в сборную, почему нет физических кондиций, а у Джикии усталость зашкаливает в крови?



Физические кондиции сборников – это коллективная ответственность всех клубных тренеров команд РПЛ. Мы делаем пять замен, но во вторых таймах сборная останавливается – и это с командами, которые заведомо по уровню слабее нашей, с командами без звёзд европейского уровня. Где наш великий экспертный совет тренеров? Мне кажется, что игроков, которые приезжают в сборную неготовыми, нужно штрафовать.



Черчесов пять лет говорил, что нам не хватает интенсивности. Карпин уже после трёх матчей заявил, что игроки просто не готовы к такому календарю. Давайте спросим у Газзаева и Сёмина – как нужно готовить ребят. В их командах такого бардака не было! А нынешнее поколение тренеров не может подготовить игроков. У нас работают специалисты среднего уровня, как Николич и Шварц, но их команды играют по-другому.



Сейчас игроки в сборной – дилетанты, а тренеры в клубах – слабые. Это непрофессионально, когда мы постоянно слышим про лишний вес и низкие показатели. Отсюда и такая игра сборной, и поражения в еврокубках от всяких «лудогорцев». Сборная сдержала Кипр и Мальту – это наш уровень? Семь очков – хороший результат, но игра сборной и физическая подготовка – кошмар», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.