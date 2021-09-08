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Английская футбольная ассоциация в ноябре обсудит новый контракт с Саутгейтом

Английская футбольная ассоциация в ноябре обсудит новый контракт с Саутгейтом
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Футбольная ассоциация Англии планирует продлить контракт с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом, cообщает Sky Sports. По информации источника, стороны намерены приступить к процессу переговоров в ноябре.

Ранее стало известно, что Гарет Саутгейт останется во главе сборной Англии вплоть до ЧМ-2022. Футбольная ассоциация Англии довольна результатами работы английского специалиста и полна решимости создать молодую команду с прицелом на выход в финальную часть чемпионата мира в следующем году.

Напомним, в матче 5-го тура группы I сборная Англии принимала Андорру. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Англия одержала уже пятую победу подряд. Англичане набрали 15 очков и упрочили лидерство в группе.

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