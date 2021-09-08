Мхитарян: многие критикуют Захаряна, но он рос и играл в России. Нужно уважать его выбор

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян поделился мнением о решении хавбека «Динамо» Арсена Захаряна выступать за национальную команду России.
«Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России. Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать», — приводит слова Мхитаряна «Матч ТВ».
Напомним, Захарян был включён в расширенный список сборной России на Евро-2020, однако не смог принять участие в турнире из-за заболевания. Дебют полузащитника за национальную команду состоялся 1 сентября в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).
- 8 сентября 2021
-
16:54
-
16:53
-
16:52
-
16:29
-
16:28
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:39
-
15:29
-
15:17
-
15:16
-
15:08
-
15:08
-
14:59
-
14:55
-
14:49
-
14:33
-
14:25
-
14:02
-
13:59
-
13:49
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:28
-
13:02
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:48
-
12:44
-
12:23
-
12:22
-
12:19