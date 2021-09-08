Мхитарян: многие критикуют Захаряна, но он рос и играл в России. Нужно уважать его выбор

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян поделился мнением о решении хавбека «Динамо» Арсена Захаряна выступать за национальную команду России.



«Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России. Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать», — приводит слова Мхитаряна «Матч ТВ».

Напомним, Захарян был включён в расширенный список сборной России на Евро-2020, однако не смог принять участие в турнире из-за заболевания. Дебют полузащитника за национальную команду состоялся 1 сентября в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).