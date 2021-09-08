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«Спартак» сохраняет интерес к полузащитнику «Васко да Гама» Бруно Гомесу

«Спартак» сохраняет интерес к полузащитнику «Васко да Гама» Бруно Гомесу
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«Спартак» может вернуться к кандидатуре полузащитника «Васко да Гама» Бруно Гомеса в зимнее трансферное окно, сообщает Supervasco со ссылкой на YouTube-канал «Attention, Vascainos!»

20-летний бразильский полузащитник является воспитанником «Васко да Гама». В нынешнем сезоне он провёл за клуб 18 матчей и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Гомеса с «Васко да Гама» рассчитан до декабря 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 4 млн.

В РПЛ у «Спартака» дела складываются неудачно. В шести турах красно-белые набрали лишь семь очков. После этого появились слухи об увольнении Витории. Москвичи также не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4.

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