«Спартак» сохраняет интерес к полузащитнику «Васко да Гама» Бруно Гомесу

«Спартак» может вернуться к кандидатуре полузащитника «Васко да Гама» Бруно Гомеса в зимнее трансферное окно, сообщает Supervasco со ссылкой на YouTube-канал «Attention, Vascainos!»
20-летний бразильский полузащитник является воспитанником «Васко да Гама». В нынешнем сезоне он провёл за клуб 18 матчей и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Гомеса с «Васко да Гама» рассчитан до декабря 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 4 млн.
В РПЛ у «Спартака» дела складываются неудачно. В шести турах красно-белые набрали лишь семь очков. После этого появились слухи об увольнении Витории. Москвичи также не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4.
- 8 сентября 2021
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