Кьеза получил травму в матче со Швейцарией и может не сыграть с «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза получил повреждение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Швейцарии (0:0). Форвард может пропустить игру 3-го тура Серии А с «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кьеза вышел на поле со швейцарцами всего во втором тайме и завершил матч с повреждением, которое может быть более серьёзным, чем казалось сначала. Кьеза принимал участие в обеих встречах «Ювентуса» в Серии А в этом сезоне.

Ранее «Наполи» выиграл апелляцию по вопросу уменьшения дисквалификации нападающего Виктора Осимхена. Форвард сможет сыграть с «Ювентусом» в 3-м туре Серии А.



После двух туров в активе у «Наполи» 6 очков, у «Ювентуса» — 1 очко. Очная встреча команд состоится 11 сентября.