Карлуш Кейруш назначен главным тренером сборной Египта
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Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Египта, сообщает пресс-служба футбольной федерации страны.
68-летний специалист сменил на посту наставника египтян Хоссама Эль-Бадри. Сейчас египетская команда занимает второе место в группе F африканской квалификации чемпионата мира 2022 года, набрав 4 очка в двух встречах.
Последним место работы Кейруша была сборная Колумбии, которую он возглавлял с февраля 2019 года по декабрь 2020-го. На тот момент Колумбия в южноамериканской отборочной группе чемпионата мира — 2022 занимала седьмое место, набрав 4 очка в четырёх турах. До Колумбии Кейруш тренировал Иран, Португалию, «Реал», ЮАР, ОАЭ, «Спортинг» и другие команды, а также входил в штаб «Манчестер Юнайтед».
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