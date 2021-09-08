Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карлуш Кейруш назначен главным тренером сборной Египта

Карлуш Кейруш назначен главным тренером сборной Египта
Комментарии

Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Египта, сообщает пресс-служба футбольной федерации страны.

68-летний специалист сменил на посту наставника египтян Хоссама Эль-Бадри. Сейчас египетская команда занимает второе место в группе F африканской квалификации чемпионата мира 2022 года, набрав 4 очка в двух встречах.

Последним место работы Кейруша была сборная Колумбии, которую он возглавлял с февраля 2019 года по декабрь 2020-го. На тот момент Колумбия в южноамериканской отборочной группе чемпионата мира — 2022 занимала седьмое место, набрав 4 очка в четырёх турах. До Колумбии Кейруш тренировал Иран, Португалию, «Реал», ЮАР, ОАЭ, «Спортинг» и другие команды, а также входил в штаб «Манчестер Юнайтед».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021