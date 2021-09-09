Тренер сборной Армении: в матче с Лихтенштейном удача нам не улыбнулась

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал ничью с Лихтенштейном (1:1).
«У нас было огромное преимущество. Всю игру мы владели инициативой, а соперник провел одну атаку и забил гол. Можно с уверенностью сказать, что удача нам сегодня не улыбнулась», — приводит слова Капарроса пресс-служба УЕФА.
В матче 6-го тура в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении сыграла вничью с национальной командой Лихтенштейна. Встреча проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения).
В добавленное время к первому тайму полузащитник армянской команды Генрих Мхитарян открыл счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после вмешательства VAR. На 80-й минуте нападающий сборной Лихтенштейна Ноа Фрик забил ответный мяч.
Сборная Армении в шести матчах набрала 11 очков и занимает второе место в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Лихтенштейн (1) находится на последнем, шестом месте. Лидирует в группе сборная Германии (12).
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