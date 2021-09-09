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Источник: «Милану» предложили бесплатно подписать Азмуна следующим летом

Источник: «Милану» предложили бесплатно подписать Азмуна следующим летом
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Агент нападающего «Зенита» Сердара Азмуна Фали Рамадани предложил «Милану» бесплатно подписать его клиента следующим летом, сообщает Calciomercato. По информации источника, итальянскому клубу интересен такой вариант, после 1 января его представители готовы вступить в переговоры.

Ранее стало известно, что «Рома» намерена бесплатно подписать Азмуна летом 2022 года, когда игрок станет свободным агентом. Сам Сердар положительно смотрит на перспективу перехода в стан «волков».

Руководство и тренерский штаб «Ромы» считают, что форвард «Зенита» станет равноценной заменой для Борхи Майораля, который вернётся в «Реал» по окончании аренды. В кандидатуре Сердара Азмуна лично заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

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