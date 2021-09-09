Источник: «Милану» предложили бесплатно подписать Азмуна следующим летом

Агент нападающего «Зенита» Сердара Азмуна Фали Рамадани предложил «Милану» бесплатно подписать его клиента следующим летом, сообщает Calciomercato. По информации источника, итальянскому клубу интересен такой вариант, после 1 января его представители готовы вступить в переговоры.



Ранее стало известно, что «Рома» намерена бесплатно подписать Азмуна летом 2022 года, когда игрок станет свободным агентом. Сам Сердар положительно смотрит на перспективу перехода в стан «волков».



Руководство и тренерский штаб «Ромы» считают, что форвард «Зенита» станет равноценной заменой для Борхи Майораля, который вернётся в «Реал» по окончании аренды. В кандидатуре Сердара Азмуна лично заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

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