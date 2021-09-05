Азмун может бесплатно уйти в «Рому» следующим летом. В игроке лично заинтересован Моуринью

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Интерес к иранскому форварду сохраняет римская «Рома», информирует Siamo la Roma со ссылкой на Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, «Рома» намерена бесплатно подписать Азмуна летом 2022 года, когда игрок станет свободным агентом. Сам Сердар положительно смотреть на перспективу перехода в стан «волков».

Руководство и тренерский штаб «Ромы» считают, что форвард «Зенита» станет равноценной заменой для Борхи Майораля, который вернётся в «Реал» по окончании аренды. В кандидатуре Сердара Азмуна лично заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Лиону», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».